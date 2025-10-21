موٹرسائیکل چور اور مٹھا ڈان چور گینگ کے 5 ارکان گرفتار
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ تتلے عالی اور تھانہ سوہدرہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے وسیم موٹرسائیکل چور گینگ اور مٹھا ڈان چور گینگ کے کل 5 ملزموں کو گرفتار کر کے۔۔۔
ان کے قبضہ سے 1لاکھ 48 ہزار روپے نقدی، سولر پلیٹس مالیتی 3لاکھ 75ہزار روپے ، موٹرسائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا ہے ۔گرفتار ملز موں میں وسیم ،لا ظر مسیح، فیاض ، قمر زمان عرف مٹھا ڈان اور فیاض حسین شامل ہیں ۔دوران تفتیش گینگ کے ملز موں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ضلع گوجرانوالہ اور وزیرآباد میں چوری کی وارداتیں کرتے تھے۔