غیر قانونی تجاوزات کیخلاف آپریشن، 9 دکانیں سیل
کمشنر کے حکم پر میونسپل کارپوریشن کی بھرپور کارروائی، سامان ضبط
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن گوجرانوالہ کی انتظامیہ نے غیر قانونی قبضہ اور تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد مقامات پر آپریشن کیا۔کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ کی زیرِ نگرانی لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ رحمت علی انصاری، انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ اور مون راٹھور نے کارروائیاں کیں۔آپریشن کے دوران جی ٹی روڈ، چوک نیائیں، اردو بازار، لکڑوالہ پل سمیت مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ نو دکانیں سیل کر دی گئیں جبکہ ایک مارکیٹ میں عوامی گزرگاہ بند کرنے پر تمام رکاوٹیں اور دکانیں ہٹا کر راستہ بحال کر دیا گیا۔