ویمن ونگ جماعت اسلامی کی 2 روزہ تربیت گاہ اختتام پذیر

  • گوجرانوالہ
ویمن ونگ جماعت اسلامی کی 2 روزہ تربیت گاہ اختتام پذیر

اسلامی اجتماعیت سے وابستگی وقت کی اہم ضرورت ہے‘ ربیعہ طارق کاخطاب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ویمن ونگ جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ کے زیرِ اہتمام کارکنان کیلئے دو روزہ تربیت گاہ اسلامک سینٹر سیٹلائٹ ٹاؤن میں منعقد ہوئی، جس میں ضلع بھر سے خواتین، یوتھ ونگ، آئی ٹی ونگ کی کارکنان اور مردانہ نظم کی بہو بیٹیوں سمیت بڑی تعداد میں ممبران نے شرکت کی۔تربیت گاہ کی مہمانِ خصوصی سابقہ ناظمہ صوبہ وسطی پنجاب و رکن مرکزی شوریٰ محترمہ ربیعہ طارق تھیں۔

اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایمانی، روحانی اور اخلاقی فتنوں کے اس دور میں قافلۂ حق کے ساتھ جڑنا اور صحبتِ صالحہ اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ لاہور و اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا نشہ اور سگریٹ نوشی کا رجحان لمحۂ فکریہ ہے ۔ جماعت اسلامی اصلاحِ معاشرہ سے لے کر قرآن و سنت کی بالادستی تک ایک تاریخی جدوجہد رکھتی ہے ۔اجلاس میں فیڈ بیک فارم پر کروائے گئے اور خواتین کو درپیش چیلنجز و ان کے حل کے حوالے سے پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔

