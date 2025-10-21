صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ میں ’’دھی رانی پروگرام‘‘ کی تقریب آج ہوگی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ میں ’’دھی رانی پروگرام‘‘ کی تقریب آج ہوگی

165جوڑے رشتۂ ازدواج میں منسلک ہونگے ‘ 17جوڑے مسیحی برادری سے ہیں

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیرِ اہتمام ’’دھی رانی پروگرام‘‘کے تیسرے مرحلے کی پر وقار تقریبِ نکاح آج (منگل، 21اکتوبر) کو ایڈن گارڈن بینکوئٹ، گکھڑ میں منعقد ہوگی۔تفصیلات کے مطابق تقریب میں 165جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے ، جن میں سے 17جوڑے مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقریب کے مہمانانِ خصوصی میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یسین، وزیرِ سماجی بہبود و بیت المال سہیل شوکت بٹ، سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب جاوید اختر محمود، کمشنر سید نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، ڈی جی سوشل ویلفیئر پنجاب محمد طارق قریشی اور ممبرانِ قومی و صوبائی اسمبلی شامل ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دوسال میں300 کلومیٹر سڑکیں تعمیر ، شجرکاری نظر انداز

اپنی چھت ،اپنا گھر پروگرام سکروٹنی تیز کرنے کی ہدایت

ایل ڈی اے :تجاوزات کیخلاف کارروائی کا نیا مرحلہ شروع کرنیکا فیصلہ

درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکی ہدایت

بچوں کا تحفظ، ترمیمی بل منظور

لیسکو میں دو خواتین افسروں کی ترقی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس