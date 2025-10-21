گوجرانوالہ میں ’’دھی رانی پروگرام‘‘ کی تقریب آج ہوگی
165جوڑے رشتۂ ازدواج میں منسلک ہونگے ‘ 17جوڑے مسیحی برادری سے ہیں
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیرِ اہتمام ’’دھی رانی پروگرام‘‘کے تیسرے مرحلے کی پر وقار تقریبِ نکاح آج (منگل، 21اکتوبر) کو ایڈن گارڈن بینکوئٹ، گکھڑ میں منعقد ہوگی۔تفصیلات کے مطابق تقریب میں 165جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے ، جن میں سے 17جوڑے مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقریب کے مہمانانِ خصوصی میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یسین، وزیرِ سماجی بہبود و بیت المال سہیل شوکت بٹ، سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب جاوید اختر محمود، کمشنر سید نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، ڈی جی سوشل ویلفیئر پنجاب محمد طارق قریشی اور ممبرانِ قومی و صوبائی اسمبلی شامل ہوں گے ۔