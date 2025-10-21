پنجاب کالج وزیرآباد میں طلبہ کے اعزاز میں ویلکم پارٹی کا انعقاد
ڈائریکٹر پنجاب کالجز رانا محمد یونس اور پرنسپل حافظ آصف عثمانی کی شرکت
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب کالج وزیرآباد میں نئے آنے والے طلبہ کے اعزاز میں کنارہ ہوٹل میں ایک رنگا رنگ ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر پنجاب کالجز گجرات رانا محمد یونس اور پرنسپل پنجاب کالج وزیرآباد پروفیسر حافظ محمد آصف عثمانی تھے ۔ دیگر معزز مہمانوں میں پرنسپل پنجاب کالج کھاریاں شعیب چودھری، اسسٹنٹ پروفیسر مولانا ظفر علی خان ڈگری کالج پروفیسر لیاقت نذیر، ڈائریکٹر ہوپ سکول سسٹم محمد فیاض، چیئرمین پاکستان ایجوکیشن فورم مختار حمزہ بھٹی اور پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ ماسٹر عبدالرزاق شامل تھے ۔نئے طلبہ کو کالج کی جانب سے خوش آمدید کہا گیا جبکہ طلبہ نے سبق آموز اور مزاحیہ خاکے ، تقاریر اور پرفارمنسز پیش کر کے محفل کو زبردست رنگ بخشا۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پرنسپل پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے کہا کہ پنجاب کالجز نے رواں سال بھی تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، والدین کا اعتماد ہمارا سرمایہ ہے اور ہم ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ڈائریکٹر پنجاب کالجز رانا محمد یونس نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب کالجز کا امتیاز صرف تعلیم نہیں بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی بھی ہے۔