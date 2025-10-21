صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا

چھوٹی دکانوں سے چینی غائب‘بڑے دکاندار بلیک میں فروخت کرنے لگے

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )شہر بھر میں چینی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے ۔ چھوٹی دکانوں سے چینی غائب ہو چکی ہے جبکہ بڑے دکاندار بلیک ریٹس پر فروخت کرنے لگے ہیں۔اس وقت چینی کے ایک توڑے پر ایک ہزار روپے سے زائد منافع وصول کیا جا رہا ہے ۔ چھوٹی دکانوں پر چینی دستیاب نہیں جبکہ جہاں کہیں موجود ہے وہ عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے ۔ذرائع کے مطابق پیرا فورس بھی صورتحال پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری کارروائی اور چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد

ڈینگی کیخلاف انسدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ،محمد وسیم

عالمی شماریات کے دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد

9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں تقریب

یونیورسٹی آف سرگودھا میں بیرون ملک تعلیم ،سکالرشپس کے موضوع پر سیمینار

گھریلو ملازمہ پرتشدد کا مرکزی ملزم گرفتار ،عدالت پیش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس