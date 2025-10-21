حافظ آباد میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا
چھوٹی دکانوں سے چینی غائب‘بڑے دکاندار بلیک میں فروخت کرنے لگے
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )شہر بھر میں چینی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے ۔ چھوٹی دکانوں سے چینی غائب ہو چکی ہے جبکہ بڑے دکاندار بلیک ریٹس پر فروخت کرنے لگے ہیں۔اس وقت چینی کے ایک توڑے پر ایک ہزار روپے سے زائد منافع وصول کیا جا رہا ہے ۔ چھوٹی دکانوں پر چینی دستیاب نہیں جبکہ جہاں کہیں موجود ہے وہ عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے ۔ذرائع کے مطابق پیرا فورس بھی صورتحال پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری کارروائی اور چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔