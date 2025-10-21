دکاندار سرکاری نرخوں پر سبزی فروخت کرنے سے انکاری
ٹماٹر 500، ادرک 700، مٹر 500روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے ، سبزی فروشوں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے من مانے نرخوں پر سبزیاں فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔شہر کے مختلف بازاروں میں ٹماٹر 500 روپے ، ٹینڈے 400 روپے ، ادرک 700 روپے ، شملہ مرچ 400 روپے اور مٹر 500 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، جس سے عام شہریوں کے لیے سبزی خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری سرکاری ریٹ لسٹ پر ٹماٹر کی قیمت 175 روپے فی کلو درج ہے ، تاہم دکاندار 500 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ادرک 700، لہسن 450، ٹینڈے 400، کریلے 250، بھنڈی 250، بینگن 300، گوبھی 280، شملہ مرچ 400 اور مٹر 500 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہیں۔جبکہ آلو اور پیاز 120روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے ۔ مارکیٹوں میں شہریوں اور دکانداروں کے درمیان بحث و مباحثہ عام ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار سرکاری نرخوں پر سبزی فروخت کرنے سے انکاری ہیں، جبکہ پہلے جو سبزیاں عام آدمی کی پہنچ میں تھیں، اب وہ بھی مہنگائی کے باعث دسترس سے باہر ہو گئی ہیں۔دوسری جانب دکانداروں کا مؤقف ہے کہ انہیں سبزی منڈی سے ہی سبزیاں مہنگے داموں ملتی ہیں، اس لیے وہ مجبوری کے تحت مہنگا بیچنے پر مجبور ہیں۔