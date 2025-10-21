صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی جانب سے بیمار اہلکاروں میں امدادی چیک تقسیم

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او کی جانب سے بیمار اہلکاروں میں امدادی چیک تقسیم

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر نے ٹریفک پولیس کے 6 بیمار اہلکاروں میں علاج و معالجہ کیلئے تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کے مالی امدادی چیک تقسیم کیے۔۔۔

 تاکہ وہ بہتر طبی سہولیات حاصل کر کے صحت یاب ہوں اور دوبارہ بھرپور انداز میں اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ ڈی پی او آفس میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او عاطف نذیر نے کہا کہ پولیس فورس محکمہ پولیس کا حقیقی سرمایہ اور فخر ہے۔ اہلکاروں کی فلاح و بہبود، صحت اور سہولتوں کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ اہلکاروں کی خدمت، حوصلہ افزائی اور فلاح کیلئے ایسے اقدامات آئندہ بھی تسلسل کیساتھ جاری رہیں گے۔

