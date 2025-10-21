صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی سرگرمیاں

  • گوجرانوالہ
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی سرگرمیاں

ماحول دوست پودے لگائے گئے ،سموگ سے بچاؤ کیلئے آگاہی سیمینارز

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے شروع کی گئی مہم پلانٹ فار پاکستان شجرکاری مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ گوجرانوالہ اور گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیرِ اہتمام شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمپنی کے سینٹری ورکرز نے وزیرآباد میں قومی شاہراہ (جی ٹی روڈ) پر ماحول دوست پودے لگائے۔

اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے کہا کہصفائی ستھرائی اور ماحولیاتی بہتری کے شعور کو فروغ دینے کے لیے ہم بھرپور سرگرم عمل ہیں۔ سموگ سے بچاؤ کی مہم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔دوسری جانب ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گوجرانوالہ نے سموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینارز، واکس اور تربیتی تقریبات کا اہتمام کیا، جن میں تعلیمی و طبی مواد عوام میں تقسیم کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد

ڈینگی کیخلاف انسدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ،محمد وسیم

عالمی شماریات کے دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد

9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں تقریب

یونیورسٹی آف سرگودھا میں بیرون ملک تعلیم ،سکالرشپس کے موضوع پر سیمینار

گھریلو ملازمہ پرتشدد کا مرکزی ملزم گرفتار ،عدالت پیش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس