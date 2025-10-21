ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی سرگرمیاں
ماحول دوست پودے لگائے گئے ،سموگ سے بچاؤ کیلئے آگاہی سیمینارز
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے شروع کی گئی مہم پلانٹ فار پاکستان شجرکاری مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ گوجرانوالہ اور گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیرِ اہتمام شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمپنی کے سینٹری ورکرز نے وزیرآباد میں قومی شاہراہ (جی ٹی روڈ) پر ماحول دوست پودے لگائے۔
اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے کہا کہصفائی ستھرائی اور ماحولیاتی بہتری کے شعور کو فروغ دینے کے لیے ہم بھرپور سرگرم عمل ہیں۔ سموگ سے بچاؤ کی مہم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔دوسری جانب ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گوجرانوالہ نے سموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینارز، واکس اور تربیتی تقریبات کا اہتمام کیا، جن میں تعلیمی و طبی مواد عوام میں تقسیم کیا گیا۔