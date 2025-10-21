صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ (نمائندہ دُنیا) وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے ‘‘سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال پروگرام’’ کے تحت ضلع سیالکوٹ کے دیہی علاقوں میں 4 ارب 85 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔یہ بات ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی سیالکوٹ کے اجلاس میں بتائی گئی، جس کی صدارت وزیرِ مملکت برائے منصوبہ بندی چودگری ارمغان سبحانی نے کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی، چودھری طارق سبحانی، چودھری نوید اشرف اور رانا عبدالستار سمیت دیگر افسروں نے شرکت کی۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر صباء اصغر علی کی زیرِ صدارت ایک اہم اجلاس میں ماحولیاتی تحفظ اور سموگ کے سدباب کے لیے جامع حکمتِ عملی تیار کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سیالکوٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یا کوئی بھی ادارہ کوڑا کرکٹ یا فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائے ، بصورتِ دیگر سخت کارروائی کی جائے گی۔

