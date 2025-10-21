صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا شہر کے مختلف علاقوں اور چلڈرن ہسپتال کا دورہ

  • گوجرانوالہ
صفائی، عملے کی حاضری اور سہولیات کا جائزہ، ڈاکٹروں کو خدمتِ خلق کی تلقین

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے علی الصبح شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن ہسپتال کا بھی اچانک معائنہ کیا، جہاں انہوں نے ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی حاضری چیک کی۔ڈپٹی کمشنر نے موقع پر ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز خدمتِ خلق کے جذبے سے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کریں، مریضوں اور تیمارداروں کیساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ غفلت یا بداخلاقی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

