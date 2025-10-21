بوٹی مافیا کے خاتمے کیلئے اقدامات جاری ہیں : کمشنر گوجرانوالہ
نوید حیدر شیرازی کی اجلاس میں آن لائن شرکت، امتحانات کے امور پر غور
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن و چیئرمین تعلیمی بورڈ سید نوید حیدر شیرازی نے 20اکتوبر 2025ء کو منعقدہ PBCCاجلاس میں آن لائن زوم لنک کے ذریعے شرکت کی۔ صدارت غلام فرید، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب نے کی۔اجلاس میں امتحان سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ (سیکنڈ اینول) 2025کی مارکنگ، امتحان انٹرمیڈیٹ (سیکنڈ اینول) 2025ء اور امتحانات میٹرک و انٹرمیڈیٹ 2026ء کے انعقاد سے متعلق امور زیرِ بحث آئے۔ نوید حیدر نے امتحانی نظام میں بہتری کے لیے مختلف تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے کہا حکومتِ کی پالیسی کے مطابق امتحانی نظام کو مزید مضبوط اور شفاف بنایا جا رہا ہے ۔ بورڈ انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے بوٹی مافیا کے خاتمے اور امتحانی عمل کو منصفانہ بنانے کیلئے مسلسل سرگرم ہے ۔