کارڈیالوجی ٹاور منصوبہ گوندلانوالہ منتقل کرنے کی تیاری
3ارب سے زائدکی لاگت سے ڈی ایچ کیو ہسپتال کیساتھ ٹاور بنانے کا منصوبہ منظور ہوا تھا ،شہریوں کو تشویش
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت کی ہدایت پرگوجرانوالہ میں3ارب سے زائدکی لاگت سے کارڈیالوجی ٹاوربنانے کافیصلہ، سول ہسپتال کے ساتھ کارڈیالوجی ٹاورکی منظوری ہو چکی تھی جس کے بعد اب اندرون شہر ڈی ایچ کیو ہسپتال کی بجائے شہری آبادی سے باہر گوندلانوالہ ٹیچنگ ہسپتال سے ملحقہ اراضی پر کارڈیالوجی ٹاور تعمیر کرنیکا پلان بنایا جارہا مقامی ارکان اسمبلی کی عدم دلچسپی کے باعث 30لاکھ کی آبادی کونظر اندازکیاجا رہا ہے ۔ پہلے مقامی انتظامیہ اورڈاکٹرز کی مددسے پلان بنایاگیا تھا اور سول ہسپتال کے مین گیٹ کیساتھ پرانی آئی وارڈ ‘کواٹرزکوختم کرکے وہاں چارمنزلہ کارڈیالوجی ٹاور بنایاجارہا تھا جس میں ڈاکٹرزکی رہائشیں بھی ہو نا تھیں اس سے نہ صرف شہربلکہ کامونکی ‘نوشہرہ ورکاں‘ گوجرانوالہ‘حا فظ آباد کے 45لاکھ لوگ مستفیدہونا تھے جنہیں پرائیویٹ یا پھروزیر آباد علاج کوجانا پڑتا ہے اور وہاں بھی ڈاکٹرزکی کمی کے باعث علاج میں مشکلات درپیش ہوتی تھی لیکن اب اس منصوبہ کوشہرسے باہر گوجرانوالہ میڈیکل کالج سے ملحقہ گوندلانوالہ ٹیچنگ ہسپتال لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جیسے کہ پہلے برن یونٹ وہاں لے جایاگیا۔
حالانکہ 4ہزارسے زائد انڈسٹری شہرمیں ہے ایک بارپھرسے شہریوں سے زیادتی ہونے جارہی ہے شہریوں کا کہنا ہے منصوبہ یہی پہ بننا چاہیے۔منصوبہ کی منظوری سول ہسپتال میں ہوئی جس میں چارمنزلہ ٹاور بننا تھا تاہم اب اس پلان میں ایک بااثرسیاسی شخصیت کی انٹری سے پلان گوندلانوالہ شفٹ کرنے کی تیاریاں کی جارہی ہے ۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا اندرون شہر اراضی کم ہے گوندلانوالہ ٹیچنگ ہسپتال سے ملحقہ اراضی موجود ہے جس کی وجہ سے کارڈیالوجی ٹاورکی منتقلی کا پلان بنایا جارہا ہے ۔