مریم نواز نے پنجاب کو تعمیر وترقی کی راہ پر گامزن کر دیا :وقار احمد چیمہ

  • گوجرانوالہ
مریم نواز نے پنجاب کو تعمیر وترقی کی راہ پر گامزن کر دیا :وقار احمد چیمہ

راہوالی (نامہ نگار)پاکستان مسلم لیگ (ن)کے رہنما و ممتاز سماجی شخصیت چودھری وقار احمد چیمہ نے کہا ہے کہ مریم نواز صوبہ پنجاب کی تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کا ویژن لیتے ہوئے وزارت اعلیٰ کے عہدہ پر براجمان ہوئی تھیں اور انہوں نے ویژن کو حقیقی معنوں میں عملی جامہ پہناتے ہوئے صوبہ پنجاب کو تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے ۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے کارکنوں سے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی کوششوں سے نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ایمپیریل کالج لندن کا کیمپس بننے جا رہا ہے جس کا نومبر میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا، ایمپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین ہسپتال بھی بنایا جائے گا ۔

 

