  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)سابق میئر میونسپل کارپوریشن الحاج اسلم بٹ مرحوم کی اہلیہ، محمد اصغر بٹ، محمد ارشد بٹ، محمد اقبال بٹ ، سابق ایم پی اے انجینئر اشرف بٹ کی والدہ انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج پونے 2بجے جامع مسجد نقشبندیہ مجددیہ ماڈل ٹائون میں ادا ہو گی۔ مرحومہ سابق ڈپٹی میئر حاجی سیف الدین بھٹی کی خوشدامن اور سابق صدر چیمبر شعیب بٹ کی تائی تھیں۔

