اٹلی میں حرکت قلب بند ہونے سے وزیر آباد کا رہائشی انتقال کر گیا

  • گوجرانوالہ
اٹلی میں حرکت قلب بند ہونے سے وزیر آباد کا رہائشی انتقال کر گیا

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اٹلی میں حرکت قلب بند ہونے سے پاکستانی نژاد جا ں بحق ہو گیا ۔محلہ شاہ صدق وزیرآباد کا رہائشی اسد جنید المعروف علی بادشاہ عرصہ سے بسلسلہ روزگار اٹلی میں مقیم تھا حرکت قلب ہونے سے جان کی بازی ہار گیا مرحوم کا جسد خاکی آج فبروز بدھ بذریعہ طیارہ لاہور پہنچے گا جہاں سے میت کو ایمبولینس کے ذریعے وزیرآباد لایا جائے گا اور صبح10:30بجے پیر مٹھا قبرستان وزیرآباد میں مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔

