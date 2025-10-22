حافظ آباد:دھواں چھوڑنے والے 2بھٹے مسمار اور 2سیل
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)حافظ آباد میں سمو گ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں ، دھواں چھوڑنے والے 2بھٹے مسمار اور 2کو سیل کر دیا گیا۔فصلوں کی باقیات جلانے ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹری مالکان کومجموعی طور پر ساڑھے 15لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ہدایات پر سموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے محکمہ زراعت ، محکمہ تحفظ ماحولیات ، ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھر پور کارروائیاں جاری ہیں ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات نوید احمد نے ایس او پیز کی خلاف ورزی اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیرچلنے پر دو بھٹوں کو مسمار اور دو کو سیل کر دیا جبکہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھٹہ مالکان کو مجموعی طور پر 6لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ مضر صحت دھواں چھوڑنے پر متعدد فیکٹری مالکان کو دو لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ٹریفک پولیس کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی مجموعی طور پر 357گاڑیوں کے چالان کئے گئے اورانکے مالکان کو 7لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا۔