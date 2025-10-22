صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:دھواں چھوڑنے والے 2بھٹے مسمار اور 2سیل

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:دھواں چھوڑنے والے 2بھٹے مسمار اور 2سیل

حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)حافظ آباد میں سمو گ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں ، دھواں چھوڑنے والے 2بھٹے مسمار اور 2کو سیل کر دیا گیا۔فصلوں کی باقیات جلانے ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹری مالکان کومجموعی طور پر ساڑھے 15لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ہدایات پر سموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے محکمہ زراعت ، محکمہ تحفظ ماحولیات ، ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھر پور کارروائیاں جاری ہیں ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات نوید احمد نے ایس او پیز کی خلاف ورزی اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیرچلنے پر دو بھٹوں کو مسمار اور دو کو سیل کر دیا جبکہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھٹہ مالکان کو مجموعی طور پر 6لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ مضر صحت دھواں چھوڑنے پر متعدد فیکٹری مالکان کو دو لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ٹریفک پولیس کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی مجموعی طور پر 357گاڑیوں کے چالان کئے گئے اورانکے مالکان کو 7لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر