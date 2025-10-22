صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی کمالیہ کے گرانفروشی پر دکانداروں کوبھاری جرمانے

  • گوجرانوالہ
کمالیہ(نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی زیر نگرانی گرانفروشی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جارہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور مہنگے ٹماٹر اور سبزیاں فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے ۔

 اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ روزمرہ اشیا کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ تمام دکاندار مقررہ سرکاری نرخ نامے نمایاں طور پر آویزاں کریں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔

 

