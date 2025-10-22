صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شادی کی تقریب میں لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پر دولہا اسکے والد اور دیگر ساتھیوں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ پھلورہ کی حدوود دھول باجوہ میں شادی کی تقریب میں عدنان ، محمد فیضان ،اختر، محمد بلال ہمراہ 10کس نامعلوم دوست بغیر اجازت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر ڈیک پر گانے لگاکر کرنسی نوٹ نچھاور کرکے ہلہ گلہ کررہے تھے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور پولیس نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر انوار الحق کی مدعیت میں دولہا اسکے والد اور دیگر ساتھیوں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

 

