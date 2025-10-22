صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی او رنواح میں ایک ہی روز چوری کی 5وارداتیں

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )تھانہ کینٹ کے علاقہ راہوالی اورگردونواح میں ایک ہی روز میں چوری کی 5وارداتیں ہو ئیں ۔ نامعلوم چور لاکھوں روپے کے دو موٹر سائیکل ، 3عدد موبائل فونز اور اعلیٰ نسل کے مرغ اور ہزاروں روپے چوری کرکے لے گئے ۔

محلہ گڑھی شاہو راہوالی کے مظہر علی گوندل کے گھر سے 3عدد موبائل فونز مالیتی 1لاکھ 40ہزار روپے ، جندریا روڈ کے محمد ادریس کی الیکٹرانکس دوکان سے شام 5بجے کے قریب 70ہزار روپے ،ترگڑی گاؤں کے محمد مشتاق کی موٹر سائیکل نمبر ACC-2472مالیتی 50ہزار روپے ،محلہ کشمیریاں راہوالی کے مستنصر علی کی موٹر سائیکل نمبر AAW-7072مالیتی 1لاکھ 70ہزار روپے ، وحید کالونی کوٹ شاہاں کے عبدالقیوم کے اسیل نسل کے دو مرغ مالیت 10ہزار روپے نامعلوم افراد چوری کرکے لے گئے ۔ 

 

