  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )سٹی صدر مسلم لیگ ن ڈسکہ محمد افضل منشا نے ضلعی صدر یوتھ وِنگ چودھری تنویر اختر اور یوتھ ونگ کے عہدیدار وں کے ہمراہ محمد منشا اﷲ بٹ کو صوبائی وزیر برائے افرادی قوت بننے پر مبارکباد دی انہوں نے میاں نواز شریف اوروزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا منشا اﷲبٹ کو وزارت کا قلمدان سونپنے پر شکریہ ادا کیا اور منشا اﷲ بٹ کیلئے نیک تمناؤں کااظہار کیا۔

