سابق وائس چیئرمین بلدیہ وزیر آباد میا ں اکرم کا بھتیجا انتقال کر گیا

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق وائس چیئرمین بلدیہ میا ں محمد اکرم پہلوان کا بھتیجا،میاں محمد عارف پہلوان کا بیٹا،اختر علی،اشرف علی،اصغر علی،امجد علی،ارشد علی عطاری کے بھائی اختر علی مختصر علالت کے بعد انتقال کرگئے جنہیں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیا گیا۔ قل شریف کا ختم آج صبح10جامع مسجد غوثیہ ڈسکہ روڈ وزیرآباد میں ہوگا ۔

