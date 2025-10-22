صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پور چٹھہ :لیگی رہنما چودھری اعجاز چٹھہ کی اہلیہ انتقال کر گئیں

  • گوجرانوالہ
علی پور چٹھہ :لیگی رہنما چودھری اعجاز چٹھہ کی اہلیہ انتقال کر گئیں

علی پور چٹھہ (تحصیل رپورٹر )لیگی رہنما چودھری اعجاز چٹھہ کی اہلیہ اور علی اسلم چٹھہ کی والدہ انتقال کر گئیں ۔نمازِ جنازہ آستانہ عالیہ اویسیہ علی پور چٹھہ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاجر تنظیموں کے نمائندگان سمیت علاقے کی معروف شخصیات اور سینکڑوں سوگوار وں نے شرکت کی۔ مرحومہ کو سینکڑوں اشکبار آنکھوں کے سامنے آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

لیگی رہنما چودھری اعجاز چٹھہ کی اہلیہ اور علی اسلم چٹھہ کی والدہ انتقال کر گئیں ۔نمازِ جنازہ آستانہ عالیہ اویسیہ علی پور چٹھہ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاجر تنظیموں کے نمائندگان سمیت علاقے کی معروف شخصیات اور سینکڑوں سوگوار وں نے شرکت کی۔ مرحومہ کو سینکڑوں اشکبار آنکھوں کے سامنے آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر