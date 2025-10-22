علی پور چٹھہ :لیگی رہنما چودھری اعجاز چٹھہ کی اہلیہ انتقال کر گئیں
علی پور چٹھہ (تحصیل رپورٹر )لیگی رہنما چودھری اعجاز چٹھہ کی اہلیہ اور علی اسلم چٹھہ کی والدہ انتقال کر گئیں ۔نمازِ جنازہ آستانہ عالیہ اویسیہ علی پور چٹھہ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاجر تنظیموں کے نمائندگان سمیت علاقے کی معروف شخصیات اور سینکڑوں سوگوار وں نے شرکت کی۔ مرحومہ کو سینکڑوں اشکبار آنکھوں کے سامنے آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔
لیگی رہنما چودھری اعجاز چٹھہ کی اہلیہ اور علی اسلم چٹھہ کی والدہ انتقال کر گئیں ۔نمازِ جنازہ آستانہ عالیہ اویسیہ علی پور چٹھہ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاجر تنظیموں کے نمائندگان سمیت علاقے کی معروف شخصیات اور سینکڑوں سوگوار وں نے شرکت کی۔ مرحومہ کو سینکڑوں اشکبار آنکھوں کے سامنے آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔