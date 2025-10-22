صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ویمن ووشو چیمپئن شپ کی فائنل تقریب ،ڈپٹی کمشنر کی شرکت

  • گوجرانوالہ
نیشنل ویمن ووشو چیمپئن شپ کی فائنل تقریب ،ڈپٹی کمشنر کی شرکت

گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے 15ویں نیشنل ویمن ووشو چیمپئن شپ کی فائنل تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ایونٹ جمنازیم گجرات میں منعقد ہوا جس میں آزاد کشمیر، بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور پنجاب سے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔

چیمپئن شپ کا انعقاد محکمہ کھیل گجرات اور ووشو ایسوسی ایشن کے باہمی تعاون سے کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے ایونٹ میں شریک کھلاڑیوں کے جذبے کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ وہ آ ئندہ بھی اسی جذبے سے کھیلتے ہوئے اپنے صوبوں کی نمائندگی کریں گی اور ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کریں گی۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس چودھری راحیل باجوہ بھی موجود تھے ۔

 

