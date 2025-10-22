مینڈیٹ چور حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی :روبا ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصا ف کی ٹکٹ ہولڈر روبا عمر ڈار نے کہا ہے کہ موجودہ ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان کو فوری رہا کیا جائے اور ملک کو لوٹنے والوں کو بھاگنے نہ دیا جائے موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومت پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدواروں کے مینڈیٹ پر شب خون مار کر مسلط ہوئی جسے عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے اور یہ حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، ن لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی طور پر ایک دوسرے کیلئے بوجھ بن چکی ہیں اور جلد ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی۔ روبا عمر ڈار نے کہا کہ۔۔۔
پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے اور ملک وقوم کی خدمت کے جذبے کے تحت ملکی سیاست میں بھرپور کردار ادا کررہی ہے موجودہ کرپٹ ،نااہل اور مفاد پرست قیادت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہے ۔ ان عناصر سے جلد چھٹکارا نہ ملا تو عوام کی زندگیاں مزید اجیرن ہو جائیں گی ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور عوامی حمایت سے حکومت تشکیل دیکر عوامی خدمت کی نئی مثال قائم کی جائے گی تاکہ ملک کو بحرانوں سے نکالا جاسکے۔