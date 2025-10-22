صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
موجودہ دور میں معاشی استحکام کی مثال نہیں ملتی :ندیم اکرم

راہوالی (نمائندہ دنیا )سابق ممبر کینٹ بورڈمسلم لیگی رہنما میاں ندیم اکرم نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کے دور میں ہی ہمیشہ ملک نے ترقی کی ہے اور ملکی معیشت میں بہتری آئی ہے ملک میں موجود معاشی طور پر بہتری صرف حکمران جماعت کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے جس سے ملک میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے اور عوام کا حکمران جماعت پر اعتماد بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں موجود معاشی استحکام میں جو کرادار حکمران جماعت نے ادا کیا ہے اسکی مثال نہیں ملتی جس ملک کو درپیش مسائل سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن کردیا ۔

