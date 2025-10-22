صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرامن مزاحمت کیساتھ نظام سے جان چھڑانا ہوگی:ڈاکٹرطارق

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے پاکستان اووررسیزہائیرسکنڈری سکول منڈیرتحصیل کھاریاں میں اسلامی جمعیت طلبہ جہلم کی تربیتی نشست میں بطورمہمان خصوصی شرکت کی ۔

انہوں نے سیرت النبیؐ پرمفصل اندازمیں خطاب کیا انہوں نے کہاکہ جماعت اسلامی مینار پاکستان میں کل پاکستان تین روزہ اجتماع عام منعقد کررہی ہے بدل دو نظام کے سلوگن کے تحت 21،22اور23نومبرکو ہونے والے اجتماع میں خیبرسے کراچی تک لاکھوں مرد وخواتین اور نوجوان شریک ہونگے ، ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ گزشتہ 78 سال سے وطن عزیز پر قابض کرپٹ حکمرانوں، اشرافیہ، جرنیلوں اور بیوروکریسی نے عام پاکستانی کو ظلم، ناانصافی، جعلی انتخابات اور طبقاتی نظام کے بوجھ تلے دبا کر رکھا ہوا ہے ۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس فرسودہ طبقاتی نظام کو بدلا جائے ۔انہوں نے کہاکہ نئی نسل انقلاب کیلئے تیار ہوجائے ، پرامن مزاحمت سے اس نظام سے جان چھڑانا ہوگی۔ 

 

