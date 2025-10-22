صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ :غیر معیاری دیسی گھی اور کھویا تیار کرنیوالوں کیخلاف کا رروا ئی

  • گوجرانوالہ
پھالیہ (نامہ نگار )ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی عدیل احمد کی زیرنگرانی فوڈ سیفٹی ٹیم نے ضلع منڈی بہائالدین کے تمام دیسی گھی اور کھویا کے نمونے اکٹھے کئے گئے۔

لیب رپورٹ کے مطابق منڈی بہا الدین کے نواحی علاقہ بھکھی شریف میں واقع یونٹ کے نمونے غیر معیاری، مضر صحت اور ملاوٹ شدہ پائے گئے جو انسانی صحت کیلئے انتہائی خطرناک تھے ۔ اتھارٹی کی جانب سے فوری ایف آئی آر درج کرکے مالکان کو عارضی طور پر کام کرنے سے روک دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی عدیل احمد کا کہنا ہے کہ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے ۔ 

 

