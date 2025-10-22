جامعہ گجرات :انگلش ، فزکس اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے سکالرز کو ڈگریاں جاری
گجرات(سٹی رپورٹر )جامعہ گجرات کے شعبہ جات انگلش ، فزکس اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے زیر اہتمام پی ایچ ڈی پروگرام میں شرکت کرنے والے طلبہ سکالروں کو ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگریاں تفویض کر دی گئیں ہیں۔
شعبہ انگلش کے سکالروں ندیم اکرم اورصبا مریم، شعبہ فزکس کے افتخار احمد اور شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعیب سلیم کومتعلقہ مضامین میں تحقیق مکمل کرنے پر ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگریاں تفویض کی گئی ہیں۔ندیم اکرم اور صبا مریم کے مقالہ جات کی نگرانی کا فریضہ شعبہ انگلش کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹرمعظم علی ملک نے سرانجام دیا ۔افتخار احمد کے مقالہ کی نگرانی شعبہ فزکس کے پروفیسر ڈاکٹرعبدالماجد نے کی جبکہ محمد شعیب سلیم نے اپنا مقالہ شعبہ الیکٹر یکل انجینئرنگ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹرنعیم عباس کی نگرانی میں مکمل کیا۔