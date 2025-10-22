سمبڑیال :سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت کے مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ، سمبڑیال تحصیل بھر میں مصنوعی مہنگائی آسمان کو چھونے لگی، سبزیوں،پھلوں کے من مرضی کے ریٹ وصول کیے جانے لگے ، ٹماٹر 600 روپے تک کلو گرام فروخت ہونے لگا، دیگر اشیا ضروریہ بھی سرکاری نرخوں سے زائد ریٹ پر فروخت ہونے لگیں، انتظامیہ اور مہنگائی کنٹرول کرنے کیلئے قائم پنجاب ریگولیٹری اتھارٹی بھی منافع خوروں پر قابو پانے میں ناکام ہوگئی۔
فصیلات کے مطابق انتظامیہ اور مہنگائی کنٹرول کرنے کیلئے قائم اتھارٹی پیرا کی ناکامی کے باعث سمبڑیال شہر و گردونواح میں مصنوعی مہنگائی کے باعث اشیا ضروریہ کی قیمتوں میں منافع خوروں کی طرف سے عوام سے خود ساختہ قیمتیں وصول کرنے کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا ہے بالخصوص د کانداروں نے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے جس سے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ جہاں پر دیگر اشیاروزہ مرہ کی فروخت سرکاری مقرر کردہ نرخوں سے زائد وصول کی جارہی ہے وہاں پر پھلوں،سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کردیا گیا ہے ۔ شہریوں نے انتظامیہ کی نااہلی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ، اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال سمیت حکام بالا سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔