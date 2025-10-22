صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار کونسل کے انتخاب میں اورنگزیب مرل ایڈووکیٹ کی حمایت کا اعلان

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )ڈسکہ بار ایسوسی ایشن میں چاروں گروپوں نے پنجاب بار کونسل کے انتخاب کیلئے گجرات سیٹ پرامیدوار اورنگ زیب مرل ایڈووکیٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بار کے لان میں منعقدہ تقریب میں کثیر تعداد وکلا نے شرکت کی جس میں مقررین نسیم الحسن میتلاایڈووکیٹ ،محمد انور مغل،چودھری جمی اایڈووکٹ، ریاض گھمن ایڈووکیٹ ،محمد عمران بٹ‘احسان احمد گھمن ایڈووکیٹ ،سعید سرور بریار ایڈووکیٹ، ثروت یاسمین ڈار ایڈووکیٹ، سیکرٹری بار رانا عبدالرحیم ایڈووکیٹ، صدر بار اظہر نزیر دھاریوال ایڈووکیٹ نے خطاب میں سپورٹ کا اعلان کیا ۔

