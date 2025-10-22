صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا ٹراما سنٹر ‘ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا ٹراما سنٹر ‘ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے ٹراما سنٹر ، ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں سمیت مختلف شاہرا ہوں ،بازاروں اور دیگر مقامات کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ٹراما سنٹر حافظ آباد کے اچانک دورہ کے موقع پر وہاں مریضوں کے علاج معالجہ ، ادویات کی فراہمی ، سٹاف کی حاضری اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے مریضوں اور انکے لواحقین سے مفت ادویات کی فراہمی بارے فیڈ بیک لیا۔

علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر نے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں مریضوں کودستیاب علاج معالجہ کی سہولیات ، مفت ادویات کی فراہمی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے شعبہ ایمر جنسی اور ان ڈور مختلف وارڈز کا دورہ کر تے ہوئے وہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ اور مریضوں سے ادویات کی فراہمی بارے فیڈ بیک بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں سٹاف کی حاضری ، ادویات کا ریکارڈ ، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے مین بازار پنڈی بھٹیاں ، حافظ آباد روڈ ، لاہور سر گودھا روڈ ، بائی پاس اور دیگر مقامات کا دورہ کر تے ہوئے وہاں صفائی ستھرائی ، تجاوزات کے خاتمہ اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ 

 

