وزیرآباد میں ٹماٹر کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ملک بھرکی طرح ڈسٹرکٹ وزیرآباد میں بھی ٹماٹروں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ڈسٹرکٹ وزیرآباد میں فی کلو ٹماٹر کی قیمت 600روپے سے 700روپے تک ہے جو سیب سے بھی اوپر چلی گئی۔یوں ٹماٹر کی فی کلو قیمت نے مرغی اورسیب اکیلا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مرغ کا گوشت 400سے 500روپے میں فروخت ہورہاہے اور سیب 300سے لیکر400 روپے اوراکیلا 100روپے فی درجن تک فروخت ہورہے ہیں جبکہ ٹماٹر کی ہرطرف دھوم ہے ، ڈسٹرکٹ بھر میں ٹماٹر عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے۔
فی کلو ٹماٹر کی قیمت 600روپے سے 700 روپے بھی زائد ہو گئی مارکیٹ ذرائع کے مطابق ٹماٹر کی موجودہ قیمت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے ۔دکانداروں نے سرکاری نرخ پر ٹماٹر کی فروخت سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹماٹر مہنگے مل رہے ہیں تو انہیں سستے داموں کس طرح فروخت کریں اگر انتظامیہ واقعی سرکاری نرخ پر ٹماٹروں کی فروخت چاہتی ہے تو پہلے مارکیٹ منڈیوں میں جا کر قیمتوں میں عملدرآمد کو یقینی بنائے ۔