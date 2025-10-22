جامعہ گجرات میں شماریات کے عالمی دن کو پر وقار انداز میں منایا گیا
گجرات(سٹی رپورٹر )جامعہ گجرات کے شعبہ شماریات کے زیر اہتمام‘‘ شماریات کے عالمی دن’’ کو پُر وقار انداز میں منایا گیا۔ سٹوڈنٹ سٹیٹس ٹیکل سوسائٹی کی جانب سے اس موقع پر مختلف سرگرمیوں کا انعقاد ہوا۔ مختلف سمسٹروں کے طلبہ کی جانب سے وال ڈیکوریشن کا اہتمام کرتے ہوئے طلبہ ٹیموں نے مختلف تھیم اور طریق کار کے ذریعے اعداد و شمار کی اہمیت، تجزیہ، اخذ کردہ نتائج اور مسائل کو حل کرنے کیلیے ڈیٹا کی خصوصیت کو اُجاگر کیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی انچارج سٹرٹییجک پلاننگ یونٹ ڈاکٹر فیاض احمد تھے ۔ میزبانی چیئرپرسن شعبہ شماریات ڈاکٹر مرزا نوید شہزاد نے کی۔
