گیس ری فل کرتے دھماکہ ‘3کمسن بھائی اور دکاندار زخمی
گکھڑمنڈی (نامہ نگار )گیس ری فلنگ کے دوران سلنڈر زور دار دھماکے سے پھٹ گیا، 3 کمسن بھائی اور دکاندار جھلس گیا۔ ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ اور تھانہ گکھڑ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ،ریسکیو عملہ نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ،جھلسنے والے بچوں کی عمریں 6سے 12سال کے درمیان ہیں۔
تفصیلات کے مطابق جی ٹی روڈ گکھڑ پر گیس ری فلنگ شاپ میں گیس بھرتے سلنڈر زور دار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں دکان میں آگ بھڑک اٹھی اور گیس بھرانے کیلئے آئے 3 بھائی 12 سالہ ابراہیم 8 سالہ اسماعیل اور 6 سالہ ارمان سکنہ پیر کوٹ روڈ گکھڑ سمیت دکاندار آصف شدید جھلس گئے جنہیں ریسکیو 1122 عملہ نے طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ ایس ایچ او تھانہ گکھڑ عثمان ذوالنورین ورک نے بھی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔