بھٹہ خشت مالکان نے اینٹوں کے من مانے ریٹ مقرر کر دئیے
گجرات (نامہ نگار )گجرات میں بھٹہ خشت مالکان نے اینٹوں کے من مانے ریٹ مقرر کر دئیے ۔ اول نمبر ایک ہزار اینٹ 17ہزار روپے سے 21 ہزار روپے جبکہ دو م نمبر ایک ہزار اینٹ کا ریٹ 14 ہزار 500روپے سے لیکر 17ہزار روپے ہو گیاجبکہ سرکاری ریٹ پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تفصیلات کے مطابق گجرات میں ایک ہزار اینٹوں کا سرکاری ایک اول نمبر اینٹ 16ہزار روپے جبکہ دوئم نمبر اینٹ 12ہزار 500روپے مقرر ہے جبکہ بھٹہ خشت مالکان نے اپنے اپنے ریٹ لگا رکھے ہیں، شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔
