انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس گوجرانوالہ آج عوامی شکایات کی سماعت کریں گے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس گوجرانوالہ مشتاق احمد اعوان 22 آج صبح 10بجے جناح ہال قلعہ سیالکوٹ میں وفاقی محکموں کے خلاف عوامی شکایات کی سماعت کریں گے ۔ترجمان کے مطابق اس روز رجسٹرڈ شکایات کی سماعت کی جائیگی جن میں زیادہ تر شکایات گیپکو، پاکستان پوسٹ، ریلوے ، سوئی گیس اور دیگر وفاقی محکموں سے متعلق ہیں۔ متعلقہ سائلین اور وفاقی محکموں کے افسر وں کو اس سلسلے میں پیشگی نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ مشتاق احمد اعوان اسی روز وفاقی محکموں کے خلاف نئی شکایات بھی وصول کرینگے ۔
