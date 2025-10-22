منشیات کے خاتمے کیلئے ملکر کردار ادا کرنا ہوگا:مقررین
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) منشیات کیخلاف جاری مہم کے سلسلے میں ایک اہم تقریب کمشنر دفتر میں منعقد ہوئی جس میں پارلیمانی سیکرٹری اینٹی نارکوٹکس پنجاب شہریار ملک، کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد،ڈی جی اینٹی نارکوٹکس محمدمظہر ،ممبران قومی وصوبائی اسمبلی محمود بشیر ورک،قیصر اقبال سدھو، محمد نواز چوہان ،عدنان افضل چٹھہ،ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے جبکہ دیگر سرکاری و سماجی نمائندوں اور مختلف کالجز کے ڈائریکٹرز اور پرنسپلز نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ منشیات کا استعمال نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ، اس لعنت کے خاتمے کیلئے سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ والدین، اساتذہ اور سول سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
پارلیمانی سیکرٹری شہریار ملک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف منشیات فروشوں کیخلاف زیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کیلئے سخت اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ڈی جی اینٹی نارکوٹکس محمد مظہر نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کیلئے عوامی آگاہی مہم نہایت اہم ہے کیونکہ معاشرتی شعور ہی اس مسئلے کا مستقل حل فراہم کر سکتا ہے ۔ کمشنر سید نوید حیدر نے اس موقع پر کہا کہ تعلیمی اداروں، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیکر نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھا جا سکتا ہے ۔