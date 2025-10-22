صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :غیر معیاری تیل کے استعمال پر فوڈ پو ائنٹس کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
گجرات :غیر معیاری تیل کے استعمال پر فوڈ پو ائنٹس کو جرمانے

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی جانب سے ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی اور معیارِ صفائی کو یقینی بنانے کیلئے سرکلر روڈ گجرات، لالہ موسیٰ اور کھاریاں کے ہوٹلز، میرج ہالز اور بیکریز کا معائنہ کیا گیا۔ معائنے کے دوران صفائی کے ناقص انتظامات، غیر معیاری تیل کے استعمال اور خوراک کی ناقص سٹوریج پر مختلف کاروباری مراکز کو جرمانے عائد کئے گئے ۔کارروائی کے دوران 7.52کلوگرام ایکسپائر اور ممنوعہ اشیا خورونوش تلف کی گئیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی ٹیم نے واضح کیا کہ عوامی صحت کے تحفظ کیلئے غیر معیاری خوراک فراہم کرنیوالے عناصر کیخلاف کارروائی جاری رہے گی۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی جانب سے ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی اور معیارِ صفائی کو یقینی بنانے کیلئے سرکلر روڈ گجرات، لالہ موسیٰ اور کھاریاں کے ہوٹلز، میرج ہالز اور بیکریز کا معائنہ کیا گیا۔ معائنے کے دوران صفائی کے ناقص انتظامات، غیر معیاری تیل کے استعمال اور خوراک کی ناقص سٹوریج پر مختلف کاروباری مراکز کو جرمانے عائد کئے گئے ۔کارروائی کے دوران 7.52کلوگرام ایکسپائر اور ممنوعہ اشیا خورونوش تلف کی گئیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی ٹیم نے واضح کیا کہ عوامی صحت کے تحفظ کیلئے غیر معیاری خوراک فراہم کرنیوالے عناصر کیخلاف کارروائی جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر