گجرات :غیر معیاری تیل کے استعمال پر فوڈ پو ائنٹس کو جرمانے
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی جانب سے ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی اور معیارِ صفائی کو یقینی بنانے کیلئے سرکلر روڈ گجرات، لالہ موسیٰ اور کھاریاں کے ہوٹلز، میرج ہالز اور بیکریز کا معائنہ کیا گیا۔ معائنے کے دوران صفائی کے ناقص انتظامات، غیر معیاری تیل کے استعمال اور خوراک کی ناقص سٹوریج پر مختلف کاروباری مراکز کو جرمانے عائد کئے گئے ۔کارروائی کے دوران 7.52کلوگرام ایکسپائر اور ممنوعہ اشیا خورونوش تلف کی گئیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی ٹیم نے واضح کیا کہ عوامی صحت کے تحفظ کیلئے غیر معیاری خوراک فراہم کرنیوالے عناصر کیخلاف کارروائی جاری رہے گی۔
