قلعہ دیدار سنگھ :لکڑی کے گودام اور کاٹن پروسیسنگ مشین میں آتشزدگی
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )لکڑی کے گودام اور کاٹن پروسیسنگ مشین میں آگ لگ گئی ،لاکھوں کا نقصان ہو گیا ۔تفصیلات کے مطابق 5بجے شام کے وقت بالمقابل بیکری گلی کے اندر طاہر فرنیچر والے کے گودام میں روئی پروسیسنگ مشین بھی لگی ہوئی تھی ،شارٹ سرکٹ یا کسی اور وجہ سے آگ بھڑک اٹھی جسکی اطلاع 1122کو کی گئی ۔ریسکیو 1122کی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی۔ایک گھنٹہ کی جدوجہد سے آگ پر قابو پالیا گیا ۔
