کامونکے :نشے کی زیادتی سے نوجوان ہلاک

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )نشے کی زیادتی سے نوجوان ہلاک ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ نواحی گاؤں دراجکے کا 25 سالہ لقمان منہاس عرصہ دراز سے نشہ کا عادی تھا۔علامہ اقبال روڈ کے قریب نشہ کی زیادتی سے دم توڑ گیا۔سٹی پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو لواحقین کے حوالے کردیا ۔

