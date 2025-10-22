چکن سستا ہونے کے با وجود فوڈ آئٹمزکی قیمتیں برقرار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور گردونواح میں چکن کی قیمتوں میں واضح کمی کے باوجود ہوٹلز، بار بی کیو اور ریسٹورنٹ میں قیمتوں میں کمی نہ ہوسکی۔ سیالکوٹ ،ڈسکہ، پسرور، سمبڑیال اور گردونواح کے علاقہ میں چکن 800 روپے فی کلو سے کم ہوکر 450 روپے فی کلو تک پہنچے کے باوجود ،چکن پلاؤ، چکن کڑاہی، چکن چانب، چکن بار بی کیو اور دیگر چکن والی ڈشز میں کمی نہ ہوسکی ۔
ہوٹلز، بار بی کیو اور ریسٹورنٹ میں چکن کی ڈشز پر پرانے ریٹ وصول کئے جارہے ہیں ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، پیر ا فورس سے مطالبہ کیا ہے کہ سیالکوٹ میں چکن کی قیمتوں میں واضح کمی کے بعد ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں چکن ڈشز کے ریٹ مقرر کئے جائیں اور ان پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے ۔