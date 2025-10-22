صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چکن سستا ہونے کے با وجود فوڈ آئٹمزکی قیمتیں برقرار

  • گوجرانوالہ
چکن سستا ہونے کے با وجود فوڈ آئٹمزکی قیمتیں برقرار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور گردونواح میں چکن کی قیمتوں میں واضح کمی کے باوجود ہوٹلز، بار بی کیو اور ریسٹورنٹ میں قیمتوں میں کمی نہ ہوسکی۔ سیالکوٹ ،ڈسکہ، پسرور، سمبڑیال اور گردونواح کے علاقہ میں چکن 800 روپے فی کلو سے کم ہوکر 450 روپے فی کلو تک پہنچے کے باوجود ،چکن پلاؤ، چکن کڑاہی، چکن چانب، چکن بار بی کیو اور دیگر چکن والی ڈشز میں کمی نہ ہوسکی ۔

ہوٹلز، بار بی کیو اور ریسٹورنٹ میں چکن کی ڈشز پر پرانے ریٹ وصول کئے جارہے ہیں ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، پیر ا فورس سے مطالبہ کیا ہے کہ سیالکوٹ میں چکن کی قیمتوں میں واضح کمی کے بعد ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں چکن ڈشز کے ریٹ مقرر کئے جائیں اور ان پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے ضلع و تحصیل سطح پر سپروائزری اور سکروٹنی کمیٹیاں قائم

ماحول دوست پالیسیوں سے چیلنجز کا حل تلاش کرریں،چینی ماہر

آر پی او کی زیر صدارت پولیس ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا ،الجیریا کے ریسرچ سینٹر میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط

جامع مسجد عائشہ الحدیث، مرکز ابراہیم میں تقریب تکمیل قرآن کریم کی تقریب

ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر