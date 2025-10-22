کامونکے :ڈکیتی کی وارداتیں میاں بیوی سمیت 4افراد لٹ گئے
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں میاں بیوی سمیت 4افراد کو لوٹ لیا گیا۔ لودھراں کے امام مسجد عبدالعلیم اور اُنکی اہلیہ سے جی ٹی روڈ سادھوکی کے قریب 3ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر لے گئے ۔کسوکی روڈ کے محمد وقاص سے پاک ٹاؤن میں 2ڈاکو اٹھارہ ہزار چھ سو روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ موضع نت کالر کے مزمل اکبر سے 3 ڈاکو ہزاروں روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔
