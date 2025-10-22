سول ڈیفنس کے زیرِ اہتمام زمیندار کالج گجرات میں مشقیں
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس گجرات نورالعین کی ہدایت پر سول ڈیفنس کے زیرِ اہتمام زمیندار کالج گجرات میں فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا۔مشق میں سول ڈیفنس بم ڈسپوزل سکواڈ، پولیس، سی ٹی ڈی، ایلیٹ فورس اور ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ہنگامی صورتحال میں اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور فوری ردِعمل کی مشق کی گئی۔سول ڈیفنس آفیسر گجرات عاصم ریاض واہلہ کے مطابق اس طرح کی مشقیں شہری دفاع کے نظام کو مزید مؤثر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔
ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس گجرات نورالعین کی ہدایت پر سول ڈیفنس کے زیرِ اہتمام زمیندار کالج گجرات میں فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا۔مشق میں سول ڈیفنس بم ڈسپوزل سکواڈ، پولیس، سی ٹی ڈی، ایلیٹ فورس اور ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ہنگامی صورتحال میں اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور فوری ردِعمل کی مشق کی گئی۔سول ڈیفنس آفیسر گجرات عاصم ریاض واہلہ کے مطابق اس طرح کی مشقیں شہری دفاع کے نظام کو مزید مؤثر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔