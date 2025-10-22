صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی میں فائرنگ ، ایک بھائی زخمی ،2نے بھاگ کرجان بچائی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی میں فائرنگ ، ایک بھائی زخمی ،2نے بھاگ کرجان بچائی

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں فائرنگ سے ایک بھائی زخمی ہو گیا ، دو نے بھاگ کرجان بچائی۔ نواحی علاقہ خواصرہ کا ظہیر بچوں کو سکول چھوڑنے کیلئے گھر سے باہر نکلا تو سامنے ملزم عامر شکلی نے پسٹل سے فائرنگ کر دی جس سے ظہیر گولی لگنے سے زخمی ہوگیا اس کے بھائیوں منظور اور عبدالغفور نے بھاگ کرجان بچائی، زخمیوں طبی امداد کیلئے ٹیچنگ ہسپتال گوجرانوالہ پہنچا دیا گیا۔

