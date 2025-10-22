گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈپر مویشیوں کا راج، انتظامیہ بے بس ہو گئی
تتلے عالی(نامہ نگار )گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈپر مویشیوں کا راج، انتظامیہ بے بس ہو گئی۔تفصیلات کے مطابق اربوں کی لاگت سے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کی تعمیر2سال قبل مکمل ہوئی،تفصیلات کے مطابق مذکورہ شاہراہ پر4سے 5کلو میٹر کے فاصلے پر یوٹرن بنائے گئے ہیں، سڑک کے اطراف دیہی آبادیاں ہونے کی وجہ سے مویشی پال افراد جانوروں کو چرانے کیلئے کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں ، اکثر گائے بھینسیں سڑک پر گھومتی دکھائی دیتی ہیں جس سے نہ صرف حادثات کاخدشہ لاحق رہتا ہے بلکہ گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ پر گوبر وگندگی رہنا بھی معمول بن گیا ہے ۔اہل علاقہ نے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔
