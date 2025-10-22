تتلے عالی :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات
تتلے عالی(نامہ نگار ) ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5 ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی،غیر معیاری ایل پی جی سلنڈرلگانے اور ٹریفک بہاؤں میں رکاوٹ بننے پر پٹرولنگ پولیس نے ڈرائیوروں عامر سکنہ جڑانوالہ، ارشد سکنہ مرالی والہ،ہاشم سکنہ گوجرانوالہ ،وقار سکنہ گوجرانوالہ، وکیل سکنہ سرگودھا کیخلاف مقدمات درج کروا د ئیے ہیں۔
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5 ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی،غیر معیاری ایل پی جی سلنڈرلگانے اور ٹریفک بہاؤں میں رکاوٹ بننے پر پٹرولنگ پولیس نے ڈرائیوروں عامر سکنہ جڑانوالہ، ارشد سکنہ مرالی والہ،ہاشم سکنہ گوجرانوالہ ،وقار سکنہ گوجرانوالہ، وکیل سکنہ سرگودھا کیخلاف مقدمات درج کروا د ئیے ہیں۔