صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنبیہ کو نظر انداز کر نیوالا فرمانبردار نہیں ہو سکتا :ڈاکٹر مرقس

  • گوجرانوالہ
تنبیہ کو نظر انداز کر نیوالا فرمانبردار نہیں ہو سکتا :ڈاکٹر مرقس

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان کے زیرِ اہتمام پاسٹر ڈاکٹر مرقس شریف کے زیرِ انتظام عظیم الشان 35 واں سالانہ روحانی مسیحی بنام تتلے عالی کنونشن منعقد ہوا جس میں سینکڑوں مسیحی اور کلیسیائی اراکین پاسبانوں نے شرکت کی ۔

اپاسٹالک کوائر اور انچارج مسیحی پرستارہ سسٹر کائنات مرقس نے زبور گیت گا کر حمدوثنا کی۔ پاسٹر ڈاکٹر مرقص شریف نے خطاب میں کنونشن کے مضمون تنبیہ اور فرمانبرداری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جو تنبیہ سن کر اس پر عمل نہیں کرتا وہ کبھی فرمانبردار نہیں ہو سکتا، تنبیہ اور نصیحت ہمیشہ بچوں شاگردوں اور پیاروں کو کی جاتی ہے جو عمل کر لیتا کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے خدا کی فرمانبرداری ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے جس نے تنبیہ سننا چھوڑ دیا یا تنبیہ کو بے عزتی تصور کیا ناکامیوں میں گر جاتا ہے ۔پاسٹر شمشاد مسیح پاسٹر جارج داؤد پاسٹر فیاض مسیح مبشر جاوید غوری افضال بھٹی پاسٹر شہزاد عظیم سسٹر آستر مرقس ایڈمنسٹریٹر فرسٹ اپاسٹالک تھیولاجیکل سیمنری نے بھی خطاب کیا۔ یافت گل ارشاد غوری سالم شمشاد نے پرستش میں حصہ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا نرخوں پر عملدرآمد ، تجاوزات کیخلاف آپریشن کا دائرہ کاربڑھانے کا فیصلہ

انسدادِسموگ کیلئے جارحانہ مہم چلائی جائے ، بلال یاسین

انسدادِسموگ اقدامات پر ہر صورت عمل کیاجائے :ڈی سی

کمشنر اور آر پی او کاضلع چنیوٹ کا دورہ ،سہولیات کامعائنہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کازیرتعمیر ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ

امن کیلئے پیر وارث شاہ ؒکا پیغام عام کرناہوگا، ڈاکٹر اقرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر