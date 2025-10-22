تنبیہ کو نظر انداز کر نیوالا فرمانبردار نہیں ہو سکتا :ڈاکٹر مرقس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان کے زیرِ اہتمام پاسٹر ڈاکٹر مرقس شریف کے زیرِ انتظام عظیم الشان 35 واں سالانہ روحانی مسیحی بنام تتلے عالی کنونشن منعقد ہوا جس میں سینکڑوں مسیحی اور کلیسیائی اراکین پاسبانوں نے شرکت کی ۔
اپاسٹالک کوائر اور انچارج مسیحی پرستارہ سسٹر کائنات مرقس نے زبور گیت گا کر حمدوثنا کی۔ پاسٹر ڈاکٹر مرقص شریف نے خطاب میں کنونشن کے مضمون تنبیہ اور فرمانبرداری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جو تنبیہ سن کر اس پر عمل نہیں کرتا وہ کبھی فرمانبردار نہیں ہو سکتا، تنبیہ اور نصیحت ہمیشہ بچوں شاگردوں اور پیاروں کو کی جاتی ہے جو عمل کر لیتا کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے خدا کی فرمانبرداری ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے جس نے تنبیہ سننا چھوڑ دیا یا تنبیہ کو بے عزتی تصور کیا ناکامیوں میں گر جاتا ہے ۔پاسٹر شمشاد مسیح پاسٹر جارج داؤد پاسٹر فیاض مسیح مبشر جاوید غوری افضال بھٹی پاسٹر شہزاد عظیم سسٹر آستر مرقس ایڈمنسٹریٹر فرسٹ اپاسٹالک تھیولاجیکل سیمنری نے بھی خطاب کیا۔ یافت گل ارشاد غوری سالم شمشاد نے پرستش میں حصہ لیا۔