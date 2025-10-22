صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گکھڑمنڈی:ٹریفک حادثے میں صحافی سمیت 3افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
گکھڑمنڈی:ٹریفک حادثے میں صحافی سمیت 3افراد زخمی

گکھڑمنڈی (نامہ نگار )تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے صحافی ڈاکٹر عصمت علوی سمیت 3 افراد زخمی ہوگئے ۔ مقامی صحافی ڈاکٹر عصمت اللہ علوی جی ٹی روڈ بالمقابل کوئٹہ پیالہ کیفے سڑک کراس کرتے تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آ گئے جس کے نتیجے میں ٹانگ فریکچر ہو گئی اور سر پر بھی شدید چوٹ آئی جبکہ موٹر سائیکل سوار بھی سر میں چوٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور پیچھے بیٹھے نوجوان کو معمولی چوٹیں آئیں موٹر سائیکل سوار اوکاڑہ کے رہائشی ہیں اور گکھڑ کے نواح میں فارم پر کام کرتے ہیں ،زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا ۔

یز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے صحافی ڈاکٹر عصمت علوی سمیت 3 افراد زخمی ہوگئے ۔ مقامی صحافی ڈاکٹر عصمت اللہ علوی جی ٹی روڈ بالمقابل کوئٹہ پیالہ کیفے سڑک کراس کرتے تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آ گئے جس کے نتیجے میں ٹانگ فریکچر ہو گئی اور سر پر بھی شدید چوٹ آئی جبکہ موٹر سائیکل سوار بھی سر میں چوٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور پیچھے بیٹھے نوجوان کو معمولی چوٹیں آئیں موٹر سائیکل سوار اوکاڑہ کے رہائشی ہیں اور گکھڑ کے نواح میں فارم پر کام کرتے ہیں ،زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر