گکھڑمنڈی:ٹریفک حادثے میں صحافی سمیت 3افراد زخمی
گکھڑمنڈی (نامہ نگار )تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے صحافی ڈاکٹر عصمت علوی سمیت 3 افراد زخمی ہوگئے ۔ مقامی صحافی ڈاکٹر عصمت اللہ علوی جی ٹی روڈ بالمقابل کوئٹہ پیالہ کیفے سڑک کراس کرتے تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آ گئے جس کے نتیجے میں ٹانگ فریکچر ہو گئی اور سر پر بھی شدید چوٹ آئی جبکہ موٹر سائیکل سوار بھی سر میں چوٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور پیچھے بیٹھے نوجوان کو معمولی چوٹیں آئیں موٹر سائیکل سوار اوکاڑہ کے رہائشی ہیں اور گکھڑ کے نواح میں فارم پر کام کرتے ہیں ،زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا ۔
