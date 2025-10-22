سکولو ں کی اپ گریڈیشن ، تعلیمی ماحول بہتر بنانے پر اجلاس
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے ایجوکیشن ریفارمز پروگرام کے تحت صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں کی اپ گریڈیشن، عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی اور تعلیمی ماحول کی بہتری کیلئے اہم ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت سیکرٹری سکول ایجوکیشن خالد نذیر وٹو نے کی۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ فوزیہ چیمہ سمیت دیگر افسر وں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سکولوں کی اپ گریڈیشن، خطرناک کمروں کی بحالی، اضافی کلاس رومز، بیت الخلا بلاکس، چار دیواری اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری سکول ایجوکیشن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیاری تعلیم کے فروغ کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں اور خطرناک کمروں کی بحالی، نئے کلاس رومز، ٹوائلٹ بلاکس اور باؤنڈری والز کی تعمیر کیلئے فنڈز جلد فراہم کر د ئیے جائیں گے تاکہ طلبہ کو ایک محفوظ، صاف ستھرا اور معیاری تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ اجلاس میں شریک افسر وں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت پنجاب کے ویژن معیاری تعلیم سب کیلئے کو عملی شکل دینے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائینگے ۔